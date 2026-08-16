قیمت امروز RecapThisBot

قیمت لحظه‌ ای RecapThisBot ($RECAP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $RECAP به USD برابر با $ 0 برای هر $RECAP می‌ باشد.

توکن RecapThisBot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 116,072 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 991.25M $RECAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $RECAP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $RECAP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +1.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 139.98 رسیده است.

اطلاعات بازار RecapThisBot ($RECAP)

ارزش بازار $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K حجم (24 ساعته) $ 139.98$ 139.98 $ 139.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K سرمایه در گردش 991.25M 991.25M 991.25M عرضه کل 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

ارزش بازار فعلی RecapThisBot برابر است با $ 116.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 139.98. عرضه در گردش $RECAP برابر است با 991.25M، و عرضه کل آن 998943659.0945721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.07K است.