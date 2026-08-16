قیمت امروز Radar

قیمت لحظه‌ ای Radar (RADAR) در حال حاضر برابر با $ 0.00336898 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RADAR به USD برابر با $ 0.00336898 برای هر RADAR می‌ باشد.

توکن Radar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,881 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 48.94M RADAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RADAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.864534 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RADAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.35 رسیده است.

اطلاعات بازار Radar (RADAR)

ارزش بازار $ 164.88K$ 164.88K $ 164.88K حجم (24 ساعته) $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 286.36K$ 286.36K $ 286.36K سرمایه در گردش 48.94M 48.94M 48.94M عرضه کل 85,000,000.0 85,000,000.0 85,000,000.0

ارزش بازار فعلی Radar برابر است با $ 164.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.35. عرضه در گردش RADAR برابر است با 48.94M، و عرضه کل آن 85000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 286.36K است.