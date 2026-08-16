قیمت امروز QuantumX

قیمت لحظه‌ ای QuantumX (QTX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QTX به USD برابر با $ 0 برای هر QTX می‌ باشد.

توکن QuantumX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,612.81 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.97M QTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QTX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QTX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -15.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار QuantumX (QTX)

ارزش بازار $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K سرمایه در گردش 999.97M 999.97M 999.97M عرضه کل 999,965,550.187982 999,965,550.187982 999,965,550.187982

ارزش بازار فعلی QuantumX برابر است با $ 17.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QTX برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999965550.187982 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.61K است.