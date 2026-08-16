قیمت امروز PYTHIA

قیمت لحظه‌ ای PYTHIA (PYTHIA) در حال حاضر برابر با $ 0.00839651 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PYTHIA به USD برابر با $ 0.00839651 برای هر PYTHIA می‌ باشد.

توکن PYTHIA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,381,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.16M PYTHIA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PYTHIA در بازه‌ ای بین $ 0.00787432 (حداقل) و $ 0.00851689 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.125047 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00413184 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PYTHIA طی یک ساعت گذشته به میزان +5.73% و در هفت روز اخیر به میزان -12.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.64K رسیده است.

اطلاعات بازار PYTHIA (PYTHIA)

ارزش بازار $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M حجم (24 ساعته) $ 22.64K$ 22.64K $ 22.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M سرمایه در گردش 998.16M 998.16M 998.16M عرضه کل 998,158,027.050697 998,158,027.050697 998,158,027.050697

ارزش بازار فعلی PYTHIA برابر است با $ 8.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.64K. عرضه در گردش PYTHIA برابر است با 998.16M، و عرضه کل آن 998158027.050697 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.38M است.