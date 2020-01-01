خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌ های Desci Meme بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش Desci Meme را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Propy
Propy
PRO
$ 0.3347
+0.21%
+1.30%
-4.52%
$ 33.40M
$ 171.31K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00797222
+0.16%
-0.04%
-8.33%
$ 7.96M
$ 212.63K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006257
+0.90%
-8.99%
+11.85%
$ 6.30M
$ 15.03M
5
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00022926
+0.10%
+0.01%
+7.43%
$ 252.17K
$ 1.91K
6
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3.541E-5
-0.06%
+0.50%
-0.95%
$ 241.76K
--
7
DNA
DNA
DNA
$ 4.545E-12
-0.02%
+0.30%
-9.14%
$ 190.65K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9.619E-5
-0.07%
+3.50%
-2.17%
$ 57.44K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2.641E-5
0.00%
+1.30%
-0.38%
$ 26.16K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 1.863E-5
0.00%
-7.80%
-2.31%
$ 18.59K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1.858E-5
-0.05%
-0.90%
-1.22%
$ 18.56K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
-0.89%
$ 15.85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3.42194E-13
-0.51%
+0.70%
-1.98%
$ 14.36K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1.312E-5
0.00%
-0.50%
+2.34%
$ 13.12K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1.215E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 12.15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.074E-5
0.00%
-2.00%
-2.01%
$ 10.74K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9.92E-6
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 9.91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9.45E-6
0.00%
-0.20%
+2.49%
$ 9.45K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1631
+0.18%
+0.25%
-0.79%
--
$ 430.08K

سوالات متداول

توکن‌ های Desci Meme چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های Desci Meme به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $60.03M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن Desci Meme چیست؟
در میان توکن‌ های دسته Desci Meme که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GIRLE با ثبت تغییر قیمتی 4.30% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن Desci Meme در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته Desci Meme را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص Desci Meme می‌توان به PRO, BCHEM, PYTHIA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته Desci Meme چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های Desci Meme در حال حاضر حدود $60.03M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش Desci Meme، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.