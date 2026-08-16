قیمت امروز PYSOPS

قیمت لحظه‌ ای PYSOPS (PSYOPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSYOPS به USD برابر با $ 0 برای هر PSYOPS می‌ باشد.

توکن PYSOPS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,259.97 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 603.74M PSYOPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSYOPS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSYOPS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PYSOPS (PSYOPS)

ارزش بازار $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K سرمایه در گردش 603.74M 603.74M 603.74M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PYSOPS برابر است با $ 17.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PSYOPS برابر است با 603.74M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.59K است.