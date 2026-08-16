قیمت امروز PumpMindVirus

قیمت لحظه‌ ای PumpMindVirus (PMV) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 77.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMV به USD برابر با $ 0 برای هر PMV می‌ باشد.

توکن PumpMindVirus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 237,972 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.49M PMV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMV در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMV طی یک ساعت گذشته به میزان -3.90% و در هفت روز اخیر به میزان +127.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.70K رسیده است.

اطلاعات بازار PumpMindVirus (PMV)

ارزش بازار $ 237.97K$ 237.97K $ 237.97K حجم (24 ساعته) $ 3.70K$ 3.70K $ 3.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 237.97K$ 237.97K $ 237.97K سرمایه در گردش 999.49M 999.49M 999.49M عرضه کل 999,493,262.667877 999,493,262.667877 999,493,262.667877

ارزش بازار فعلی PumpMindVirus برابر است با $ 237.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.70K. عرضه در گردش PMV برابر است با 999.49M، و عرضه کل آن 999493262.667877 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 237.97K است.