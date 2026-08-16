قیمت امروز psyopcat

قیمت لحظه‌ ای psyopcat (PCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PCAT به USD برابر با $ 0 برای هر PCAT می‌ باشد.

توکن psyopcat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,776 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.00M PCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -15.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار psyopcat (PCAT)

ارزش بازار $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K سرمایه در گردش 999.00M 999.00M 999.00M عرضه کل 998,997,025.070578 998,997,025.070578 998,997,025.070578

ارزش بازار فعلی psyopcat برابر است با $ 27.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PCAT برابر است با 999.00M، و عرضه کل آن 998997025.070578 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.78K است.