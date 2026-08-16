قیمت امروز PMX500

قیمت لحظه‌ ای PMX500 (PMX) در حال حاضر برابر با $ 0.00182007 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMX به USD برابر با $ 0.00182007 برای هر PMX می‌ باشد.

توکن PMX500 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,820,068 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01630243 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00119345 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.10 رسیده است.

اطلاعات بازار PMX500 (PMX)

ارزش بازار $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M حجم (24 ساعته) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PMX500 برابر است با $ 1.82M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.10. عرضه در گردش PMX برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.82M است.