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برترین توکن‌ های با موضوع بازار سهام بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش با موضوع بازار سهام را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3266
+0.75%
+1.90%
+1.16%
$ 300.25M
$ 290.38K
2
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.04
-0.20%
+0.01%
-10.48%
$ 2.93M
$ 3.36K
3
GME
GME
GME
$ 0.0003558
-0.28%
-1.02%
-8.87%
$ 2.41M
$ 161.20M
4
DOWGE
DOWGE
DJI6930
$ 0.001917
0.00%
-2.02%
-4.39%
$ 1.94M
$ 21.53M
5
PMX500
PMX500
PMX
$ 0.00182007
0.00%
--
0.00%
$ 1.82M
$ 1.10
6
MSTR2100
MSTR2100
MSTR
$ 0.02006465
+0.14%
+0.03%
-11.59%
$ 413.45K
$ 57.47K
7
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00018122
-0.13%
+0.03%
+11.27%
$ 181.19K
$ 554.75
8
NSDQ420
NSDQ420
NSDQ
$ 0.00013698
-0.01%
-0.04%
-7.70%
$ 136.98K
$ 629.41
9
ASSDAQ
ASSDAQ
ASSDAQ
$ 0.00013392
-0.15%
-0.00%
+20.68%
$ 133.98K
$ 384.33
10
The Retirement Token
The Retirement Token
42069K
$ 9.504E-5
+0.11%
-0.20%
+5.27%
$ 94.90K
--
11
stockcoin
stockcoin
STOCKCOIN
$ 9.114E-5
+0.11%
-0.50%
-6.84%
$ 91.11K
--
12
US Degen Index 6900
US Degen Index 6900
DXY
$ 9.094E-5
0.00%
+0.20%
-7.88%
$ 90.94K
--
13
National Trust Fund System
National Trust Fund System
NTFS
$ 8.524E-5
-0.56%
-10.40%
-14.77%
$ 85.23K
--
14
Liquid Solana Derivative
Liquid Solana Derivative
LSD
$ 8.945E-5
+0.10%
+0.70%
-1.65%
$ 37.66K
--
15
Based SPX6900
Based SPX6900
SPX6900
$ 3.682E-5
+0.11%
-5.80%
-19.62%
$ 35.43K
--
16
Doge Jones Industrial Average
Doge Jones Industrial Average
DJI
$ 2.636E-5
0.00%
+1.00%
-2.55%
$ 26.36K
--
17
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.718E-5
0.00%
-0.60%
-5.95%
$ 24.14K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.957E-5
0.00%
-0.40%
-3.88%
$ 19.57K
--
19
VIX777
VIX777
VIX
$ 1.945E-5
0.00%
-2.50%
-9.74%
$ 19.45K
--
20
MEMESTOCK
MEMESTOCK
MEMESTOCK
$ 1.51E-5
-1.37%
-15.80%
-26.95%
$ 15.10K
--
21
Internet Capital Memes
Internet Capital Memes
ICM
$ 1.114E-5
+0.09%
-0.20%
-10.45%
$ 11.04K
--

سوالات متداول

توکن‌ های با موضوع بازار سهام چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های با موضوع بازار سهام به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $310.77M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن با موضوع بازار سهام چیست؟
در میان توکن‌ های دسته با موضوع بازار سهام که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SPX با ثبت تغییر قیمتی 1.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن با موضوع بازار سهام در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته با موضوع بازار سهام را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص با موضوع بازار سهام می‌توان به SPX, STNK, GME اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته با موضوع بازار سهام چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های با موضوع بازار سهام در حال حاضر حدود $310.77M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش با موضوع بازار سهام، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.