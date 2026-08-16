قیمت امروز Plutus

قیمت لحظه‌ ای Plutus (PLUTUS) در حال حاضر برابر با $ 0.00310042 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLUTUS به USD برابر با $ 0.00310042 برای هر PLUTUS می‌ باشد.

توکن Plutus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 242,663 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 77.46M PLUTUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLUTUS در بازه‌ ای بین $ 0.00304746 (حداقل) و $ 0.00323934 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.05021 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00282804 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLUTUS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -21.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 141.76 رسیده است.

اطلاعات بازار Plutus (PLUTUS)

ارزش بازار $ 242.66K$ 242.66K $ 242.66K حجم (24 ساعته) $ 141.76$ 141.76 $ 141.76 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 403.05K$ 403.05K $ 403.05K سرمایه در گردش 77.46M 77.46M 77.46M عرضه کل 108,000,000.0 108,000,000.0 108,000,000.0

ارزش بازار فعلی Plutus برابر است با $ 242.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 141.76. عرضه در گردش PLUTUS برابر است با 77.46M، و عرضه کل آن 108000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 403.05K است.