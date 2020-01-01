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برترین توکن‌ های صادرکننده کارت کریپتو بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش صادرکننده کارت کریپتو را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04764
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7102
+0.08%
-0.93%
-3.62%
$ 459.54M
$ 118.27K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00099418
-0.64%
+0.11%
-18.65%
$ 994.18K
$ 6.05K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002161
0.00%
-2.00%
-28.59%
$ 534.23K
$ 97.77K
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00310463
+0.03%
+0.06%
-21.12%
$ 243.00K
$ 141.96
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.84
0.00%
--
0.00%
$ 136.83K
$ 1.46
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015445
+0.14%
+0.49%
-1.40%
--
$ 331.91M

سوالات متداول

توکن‌ های صادرکننده کارت کریپتو چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های صادرکننده کارت کریپتو به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.60B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن صادرکننده کارت کریپتو چیست؟
در میان توکن‌ های دسته صادرکننده کارت کریپتو که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WXT با ثبت تغییر قیمتی 0.49% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن صادرکننده کارت کریپتو در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته صادرکننده کارت کریپتو را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص صادرکننده کارت کریپتو می‌توان به CRO, NEXO, KARMA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته صادرکننده کارت کریپتو چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های صادرکننده کارت کریپتو در حال حاضر حدود $2.60B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش صادرکننده کارت کریپتو، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.