قیمت امروز PLOI

قیمت لحظه‌ ای PLOI (PLOI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLOI به USD برابر با $ 0 برای هر PLOI می‌ باشد.

توکن PLOI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,395 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PLOI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLOI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLOI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PLOI (PLOI)

ارزش بازار $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.40K$ 74.40K $ 74.40K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PLOI برابر است با $ 74.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PLOI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.40K است.