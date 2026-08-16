قیمت امروز PlayTrenches

قیمت لحظه‌ ای PlayTrenches (TRENCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRENCH به USD برابر با $ 0 برای هر TRENCH می‌ باشد.

توکن PlayTrenches در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80,503 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 992.44M TRENCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRENCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRENCH طی یک ساعت گذشته به میزان -3.33% و در هفت روز اخیر به میزان -62.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PlayTrenches (TRENCH)

ارزش بازار $ 80.50K$ 80.50K $ 80.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 80.50K$ 80.50K $ 80.50K سرمایه در گردش 992.44M 992.44M 992.44M عرضه کل 992,440,157.465125 992,440,157.465125 992,440,157.465125

ارزش بازار فعلی PlayTrenches برابر است با $ 80.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRENCH برابر است با 992.44M، و عرضه کل آن 992440157.465125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 80.50K است.