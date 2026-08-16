قیمت امروز PENELOPE

قیمت لحظه‌ ای PENELOPE (PENELOPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PENELOPE به USD برابر با $ 0 برای هر PENELOPE می‌ باشد.

توکن PENELOPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 124,060 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PENELOPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PENELOPE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PENELOPE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 532.90K رسیده است.

اطلاعات بازار PENELOPE (PENELOPE)

ارزش بازار $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K حجم (24 ساعته) $ 532.90K$ 532.90K $ 532.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PENELOPE برابر است با $ 124.06K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 532.90K. عرضه در گردش PENELOPE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 124.06K است.