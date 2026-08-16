قیمت امروز Peeps

قیمت لحظه‌ ای Peeps (PEEPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEEPS به USD برابر با $ 0 برای هر PEEPS می‌ باشد.

توکن Peeps در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 236,410 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PEEPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEEPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00169491 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEEPS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Peeps (PEEPS)

ارزش بازار $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K حجم (24 ساعته) $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Peeps برابر است با $ 236.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.42K. عرضه در گردش PEEPS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 236.41K است.