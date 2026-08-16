قیمت امروز PAWS

قیمت لحظه‌ ای PAWS (PAWS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAWS به USD برابر با $ 0 برای هر PAWS می‌ باشد.

توکن PAWS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,766 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 53.05B PAWS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAWS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAWS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -17.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PAWS (PAWS)

ارزش بازار $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.77K$ 56.77K $ 56.77K سرمایه در گردش 53.05B 53.05B 53.05B عرضه کل 53,050,307,590.92387 53,050,307,590.92387 53,050,307,590.92387

ارزش بازار فعلی PAWS برابر است با $ 56.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PAWS برابر است با 53.05B، و عرضه کل آن 53050307590.92387 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.77K است.