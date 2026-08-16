قیمت امروز Paraloom

قیمت لحظه‌ ای Paraloom (PARALOOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PARALOOM به USD برابر با $ 0 برای هر PARALOOM می‌ باشد.

توکن Paraloom در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 119,989 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M PARALOOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PARALOOM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00122591 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PARALOOM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -42.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Paraloom (PARALOOM)

ارزش بازار $ 119.99K$ 119.99K $ 119.99K حجم (24 ساعته) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 119.99K$ 119.99K $ 119.99K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,959,481.771758 999,959,481.771758 999,959,481.771758

ارزش بازار فعلی Paraloom برابر است با $ 119.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.37K. عرضه در گردش PARALOOM برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999959481.771758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 119.99K است.