قیمت امروز OWB

قیمت لحظه‌ ای OWB (OWB) در حال حاضر برابر با $ 0.01297705 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OWB به USD برابر با $ 0.01297705 برای هر OWB می‌ باشد.

توکن OWB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,736,531 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 142.50M OWB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OWB در بازه‌ ای بین $ 0.01275331 (حداقل) و $ 0.01340959 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.152134 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01033012 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OWB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.75% و در هفت روز اخیر به میزان -2.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 38.27K رسیده است.

اطلاعات بازار OWB (OWB)

ارزش بازار $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M حجم (24 ساعته) $ 38.27K$ 38.27K $ 38.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M سرمایه در گردش 142.50M 142.50M 142.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OWB برابر است با $ 4.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.27K. عرضه در گردش OWB برابر است با 142.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.98M است.