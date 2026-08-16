قیمت امروز OREX

قیمت لحظه‌ ای OREX (ORX) در حال حاضر برابر با $ 0.00917978 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORX به USD برابر با $ 0.00917978 برای هر ORX می‌ باشد.

توکن OREX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,161 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.69M ORX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORX در بازه‌ ای بین $ 0.0091356 (حداقل) و $ 0.00918016 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.101911 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00799231 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 85.71 رسیده است.

اطلاعات بازار OREX (ORX)

ارزش بازار $ 98.16K$ 98.16K $ 98.16K حجم (24 ساعته) $ 85.71$ 85.71 $ 85.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 458.97K$ 458.97K $ 458.97K سرمایه در گردش 10.69M 10.69M 10.69M عرضه کل 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی OREX برابر است با $ 98.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.71. عرضه در گردش ORX برابر است با 10.69M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 458.97K است.