قیمت امروز ORBRYN

قیمت لحظه‌ ای ORBRYN (ORBRYN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORBRYN به USD برابر با $ 0 برای هر ORBRYN می‌ باشد.

توکن ORBRYN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,154.12 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 974.97M ORBRYN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORBRYN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORBRYN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +17.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ORBRYN (ORBRYN)

ارزش بازار $ 14.15K$ 14.15K $ 14.15K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.15K$ 14.15K $ 14.15K سرمایه در گردش 974.97M 974.97M 974.97M عرضه کل 999,974,701.4141 999,974,701.4141 999,974,701.4141

ارزش بازار فعلی ORBRYN برابر است با $ 14.15K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORBRYN برابر است با 974.97M، و عرضه کل آن 999974701.4141 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.15K است.