قیمت امروز OpenVecta

قیمت لحظه‌ ای OpenVecta (VECTA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VECTA به USD برابر با $ 0 برای هر VECTA می‌ باشد.

توکن OpenVecta در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.79M VECTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VECTA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VECTA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +23.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OpenVecta (VECTA)

ارزش بازار $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 35.36K$ 35.36K $ 35.36K سرمایه در گردش 999.79M 999.79M 999.79M عرضه کل 999,793,826.323685 999,793,826.323685 999,793,826.323685

ارزش بازار فعلی OpenVecta برابر است با $ 35.36K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VECTA برابر است با 999.79M، و عرضه کل آن 999793826.323685 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.36K است.