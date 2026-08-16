قیمت امروز OOPS

قیمت لحظه‌ ای OOPS (OOPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOPS به USD برابر با $ 0 برای هر OOPS می‌ باشد.

توکن OOPS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.60M OOPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOPS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OOPS (OOPS)

ارزش بازار $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K سرمایه در گردش 997.60M 997.60M 997.60M عرضه کل 997,601,171.594081 997,601,171.594081 997,601,171.594081

ارزش بازار فعلی OOPS برابر است با $ 30.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OOPS برابر است با 997.60M، و عرضه کل آن 997601171.594081 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.30K است.