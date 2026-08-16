قیمت امروز OCEAN

قیمت لحظه‌ ای OCEAN (OCEAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OCEAN به USD برابر با $ 0 برای هر OCEAN می‌ باشد.

توکن OCEAN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 584,452 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.68T OCEAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OCEAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OCEAN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -5.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OCEAN (OCEAN)

ارزش بازار $ 584.45K$ 584.45K $ 584.45K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 584.45K$ 584.45K $ 584.45K سرمایه در گردش 420.68T 420.68T 420.68T عرضه کل 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0 420,676,767,676,767.0

ارزش بازار فعلی OCEAN برابر است با $ 584.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OCEAN برابر است با 420.68T، و عرضه کل آن 420676767676767.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 584.45K است.