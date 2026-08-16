قیمت امروز Numogram

قیمت لحظه‌ ای Numogram (GNON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GNON به USD برابر با $ 0 برای هر GNON می‌ باشد.

توکن Numogram در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 110,281 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GNON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GNON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.18181 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GNON طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان +0.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.98 رسیده است.

اطلاعات بازار Numogram (GNON)

ارزش بازار $ 110.28K$ 110.28K $ 110.28K حجم (24 ساعته) $ 28.98$ 28.98 $ 28.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 110.28K$ 110.28K $ 110.28K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Numogram برابر است با $ 110.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.98. عرضه در گردش GNON برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.28K است.