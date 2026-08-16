قیمت امروز Neutron

قیمت لحظه‌ ای Neutron (NTRN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NTRN به USD برابر با $ 0 برای هر NTRN می‌ باشد.

توکن Neutron در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79,901 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 369.08M NTRN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NTRN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.97 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NTRN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Neutron (NTRN)

ارزش بازار $ 79.90K$ 79.90K $ 79.90K حجم (24 ساعته) $ 45.80$ 45.80 $ 45.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1,346,396,249,286.84T$ 1,346,396,249,286.84T $ 1,346,396,249,286.84T سرمایه در گردش 369.08M 369.08M 369.08M عرضه کل 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

ارزش بازار فعلی Neutron برابر است با $ 79.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.80. عرضه در گردش NTRN برابر است با 369.08M، و عرضه کل آن 616074110.219272 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1,346,396,249,286.84T است.