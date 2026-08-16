قیمت امروز Nemesis

قیمت لحظه‌ ای Nemesis (NEMESIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEMESIS به USD برابر با $ 0 برای هر NEMESIS می‌ باشد.

توکن Nemesis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 246,699 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.29M NEMESIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEMESIS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00761627 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEMESIS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 616.67 رسیده است.

اطلاعات بازار Nemesis (NEMESIS)

ارزش بازار $ 246.70K$ 246.70K $ 246.70K حجم (24 ساعته) $ 616.67$ 616.67 $ 616.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 246.87K$ 246.87K $ 246.87K سرمایه در گردش 999.29M 999.29M 999.29M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nemesis برابر است با $ 246.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 616.67. عرضه در گردش NEMESIS برابر است با 999.29M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 246.87K است.