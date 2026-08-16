قیمت امروز Nasdog

قیمت لحظه‌ ای Nasdog (NASDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NASDOG به USD برابر با $ 0 برای هر NASDOG می‌ باشد.

توکن Nasdog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,435.89 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 906.22M NASDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NASDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NASDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان +46.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nasdog (NASDOG)

ارزش بازار $ 18.44K$ 18.44K $ 18.44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K سرمایه در گردش 906.22M 906.22M 906.22M عرضه کل 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742 906,220,607.8217742

ارزش بازار فعلی Nasdog برابر است با $ 18.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NASDOG برابر است با 906.22M، و عرضه کل آن 906220607.8217742 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.34K است.