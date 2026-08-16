قیمت امروز nanopay

قیمت لحظه‌ ای nanopay (NANO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NANO به USD برابر با $ 0 برای هر NANO می‌ باشد.

توکن nanopay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,649 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B NANO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NANO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NANO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار nanopay (NANO)

ارزش بازار $ 22.65K$ 22.65K $ 22.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.65K$ 22.65K $ 22.65K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی nanopay برابر است با $ 22.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NANO برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.65K است.