قیمت امروز MUX Protocol

قیمت لحظه‌ ای MUX Protocol (MCB) در حال حاضر برابر با $ 2.08 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MCB به USD برابر با $ 2.08 برای هر MCB می‌ باشد.

توکن MUX Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,899,332 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.80M MCB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MCB در بازه‌ ای بین $ 2.06 (حداقل) و $ 2.08 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 68.36 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.911402 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MCB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.30 رسیده است.

اطلاعات بازار MUX Protocol (MCB)

ارزش بازار $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M حجم (24 ساعته) $ 10.30$ 10.30 $ 10.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M سرمایه در گردش 3.80M 3.80M 3.80M عرضه کل 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886 4,803,143.548671886

ارزش بازار فعلی MUX Protocol برابر است با $ 7.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.30. عرضه در گردش MCB برابر است با 3.80M، و عرضه کل آن 4803143.548671886 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.98M است.