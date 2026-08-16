قیمت امروز MOONBASE

قیمت لحظه‌ ای MOONBASE (MOONBASE) در حال حاضر برابر با $ 1.079 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOONBASE به USD برابر با $ 1.079 برای هر MOONBASE می‌ باشد.

توکن MOONBASE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,404 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 53.25K MOONBASE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOONBASE در بازه‌ ای بین $ 1.045 (حداقل) و $ 1.16 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 12.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.559647 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOONBASE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 560.88 رسیده است.

اطلاعات بازار MOONBASE (MOONBASE)

ارزش بازار $ 57.40K$ 57.40K $ 57.40K حجم (24 ساعته) $ 560.88$ 560.88 $ 560.88 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.90K$ 74.90K $ 74.90K سرمایه در گردش 53.25K 53.25K 53.25K عرضه کل 60,895.867884558786 60,895.867884558786 60,895.867884558786

ارزش بازار فعلی MOONBASE برابر است با $ 57.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 560.88. عرضه در گردش MOONBASE برابر است با 53.25K، و عرضه کل آن 60895.867884558786 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.90K است.