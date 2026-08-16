قیمت امروز MoltBrain

قیمت لحظه‌ ای MoltBrain (BRAIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRAIN به USD برابر با $ 0 برای هر BRAIN می‌ باشد.

توکن MoltBrain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,307 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B BRAIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRAIN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRAIN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار MoltBrain (BRAIN)

ارزش بازار $ 20.31K$ 20.31K $ 20.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.31K$ 20.31K $ 20.31K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی MoltBrain برابر است با $ 20.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BRAIN برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.31K است.