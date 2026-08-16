قیمت امروز Mintly

قیمت لحظه‌ ای Mintly (MLY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MLY به USD برابر با $ 0 برای هر MLY می‌ باشد.

توکن Mintly در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 61,170 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00M MLY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MLY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00348101 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MLY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.33% و در هفت روز اخیر به میزان +10.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 759.84 رسیده است.

اطلاعات بازار Mintly (MLY)

ارزش بازار $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K حجم (24 ساعته) $ 759.84$ 759.84 $ 759.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 145.64K$ 145.64K $ 145.64K سرمایه در گردش 420.00M 420.00M 420.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mintly برابر است با $ 61.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 759.84. عرضه در گردش MLY برابر است با 420.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 145.64K است.