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برترین توکن‌ های بهینه‌ساز بازده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بهینه‌ساز بازده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.565
-0.32%
+0.32%
-2.31%
$ 153.46M
$ 41.95K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5097
-1.18%
-5.08%
+0.25%
$ 12.70M
$ 40.36K
3
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.605834
-0.01%
+0.01%
-2.51%
$ 6.03M
$ 526.75
4
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.084903
0.00%
+0.00%
+4.41%
$ 5.80M
$ 4.26K
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.02808396
0.00%
--
-2.02%
$ 2.81M
$ 11.80
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159392
-0.04%
-0.00%
-2.33%
$ 1.59M
$ 79.83
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.09699
+0.82%
+0.02%
+3.71%
$ 1.26M
$ 35.34K
8
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
0.00%
$ 653.68K
$ 1.16
9
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00028742
+0.22%
-0.15%
-23.78%
$ 569.06K
$ 253.96K
10
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.01455
+0.28%
-0.10%
-2.81%
$ 544.53K
$ 1.97M
11
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.992906
0.00%
+0.00%
-0.01%
$ 299.12K
$ 480.09
12
NAV
NAV
NAV
$ 0.00041437
0.00%
--
-31.30%
$ 173.07K
$ 41.79
13
stabble
stabble
STB
$ 0.00029041
-0.07%
-0.07%
-45.66%
$ 123.17K
$ 168.85
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.00014617
-2.63%
-0.04%
+17.07%
$ 61.39K
$ 762.75
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02280435
-0.04%
+0.04%
-5.47%
$ 50.37K
$ 47.17
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.865913
-0.04%
+0.07%
-7.63%
$ 36.46K
$ 115.88
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.568E-5
+0.11%
+4.40%
-6.79%
$ 32.01K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.00911
-0.33%
-3.29%
-14.78%
--
$ 436.75K

سوالات متداول

توکن‌ های بهینه‌ساز بازده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بهینه‌ساز بازده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 18 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $186.20M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بهینه‌ساز بازده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بهینه‌ساز بازده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن YEET با ثبت تغییر قیمتی 4.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بهینه‌ساز بازده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 18 توکن از دسته بهینه‌ساز بازده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بهینه‌ساز بازده می‌توان به CVX, ATM, ALPHA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بهینه‌ساز بازده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بهینه‌ساز بازده در حال حاضر حدود $186.20M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بهینه‌ساز بازده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.