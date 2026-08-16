قیمت امروز minotaur

قیمت لحظه‌ ای minotaur (SN112) در حال حاضر برابر با $ 0.387008 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN112 به USD برابر با $ 0.387008 برای هر SN112 می‌ باشد.

توکن minotaur در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 930,972 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.41M SN112 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN112 در بازه‌ ای بین $ 0.425856 (حداقل) و $ 0.479867 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.52 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01141805 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN112 طی یک ساعت گذشته به میزان -10.25% و در هفت روز اخیر به میزان -27.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 245.15K رسیده است.

اطلاعات بازار minotaur (SN112)

ارزش بازار $ 930.97K$ 930.97K $ 930.97K حجم (24 ساعته) $ 245.15K$ 245.15K $ 245.15K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 930.97K$ 930.97K $ 930.97K سرمایه در گردش 2.41M 2.41M 2.41M عرضه کل 2,405,565.2976018 2,405,565.2976018 2,405,565.2976018

ارزش بازار فعلی minotaur برابر است با $ 930.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 245.15K. عرضه در گردش SN112 برابر است با 2.41M، و عرضه کل آن 2405565.2976018 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 930.97K است.