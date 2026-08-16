قیمت امروز minidev

قیمت لحظه‌ ای minidev (MINI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MINI به USD برابر با $ 0 برای هر MINI می‌ باشد.

توکن minidev در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,813 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 71.03B MINI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MINI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MINI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار minidev (MINI)

ارزش بازار $ 90.81K$ 90.81K $ 90.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 127.85K$ 127.85K $ 127.85K سرمایه در گردش 71.03B 71.03B 71.03B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی minidev برابر است با $ 90.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MINI برابر است با 71.03B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 127.85K است.