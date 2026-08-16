قیمت امروز METAVERSE

قیمت لحظه‌ ای METAVERSE (METAV) در حال حاضر برابر با $ 0,00155971 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی METAV به USD برابر با $ 0,00155971 برای هر METAV می‌ باشد.

توکن METAVERSE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.559.711 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B METAV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، METAV در بازه‌ ای بین $ 0,00155946 (حداقل) و $ 0,00155974 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,071012 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00127238 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز METAV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3,15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1,02K رسیده است.

اطلاعات بازار METAVERSE (METAV)

ارزش بازار $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M حجم (24 ساعته) $ 1,02K$ 1,02K $ 1,02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی METAVERSE برابر است با $ 1,56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1,02K. عرضه در گردش METAV برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1,56M است.