قیمت امروز MetaFight Token

قیمت لحظه‌ ای MetaFight Token (MFT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MFT به USD برابر با $ 0 برای هر MFT می‌ باشد.

توکن MetaFight Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.941,33 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 26,66M MFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MFT در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,190357 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MFT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -%0,16 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2,00 رسیده است.

اطلاعات بازار MetaFight Token (MFT)

ارزش بازار $ 10,94K$ 10,94K $ 10,94K حجم (24 ساعته) $ 2,00$ 2,00 $ 2,00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41,04K$ 41,04K $ 41,04K سرمایه در گردش 26,66M 26,66M 26,66M عرضه کل 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

ارزش بازار فعلی MetaFight Token برابر است با $ 10,94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2,00. عرضه در گردش MFT برابر است با 26,66M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41,04K است.