قیمت امروز maxxing

قیمت لحظه‌ ای maxxing (MAXXING) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAXXING به USD برابر با $ 0 برای هر MAXXING می‌ باشد.

توکن maxxing در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 415,803 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.60M MAXXING می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAXXING در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00748838 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAXXING طی یک ساعت گذشته به میزان +0.52% و در هفت روز اخیر به میزان -20.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.31K رسیده است.

اطلاعات بازار maxxing (MAXXING)

ارزش بازار $ 415.80K$ 415.80K $ 415.80K حجم (24 ساعته) $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 415.80K$ 415.80K $ 415.80K سرمایه در گردش 999.60M 999.60M 999.60M عرضه کل 999,600,276.251635 999,600,276.251635 999,600,276.251635

ارزش بازار فعلی maxxing برابر است با $ 415.80K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.31K. عرضه در گردش MAXXING برابر است با 999.60M، و عرضه کل آن 999600276.251635 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 415.80K است.