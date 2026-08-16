قیمت امروز manlet

قیمت لحظه‌ ای manlet (MANLET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANLET به USD برابر با $ 0 برای هر MANLET می‌ باشد.

توکن manlet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 483,367 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.88M MANLET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANLET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02288782 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANLET طی یک ساعت گذشته به میزان -1.40% و در هفت روز اخیر به میزان -17.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 105.39K رسیده است.

اطلاعات بازار manlet (MANLET)

ارزش بازار $ 483.37K$ 483.37K $ 483.37K حجم (24 ساعته) $ 105.39K$ 105.39K $ 105.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 483.37K$ 483.37K $ 483.37K سرمایه در گردش 998.88M 998.88M 998.88M عرضه کل 998,880,726.970496 998,880,726.970496 998,880,726.970496

ارزش بازار فعلی manlet برابر است با $ 483.37K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 105.39K. عرضه در گردش MANLET برابر است با 998.88M، و عرضه کل آن 998880726.970496 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 483.37K است.