قیمت امروز LYNK

قیمت لحظه‌ ای LYNK (LYNK) در حال حاضر برابر با $ 0.00240783 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LYNK به USD برابر با $ 0.00240783 برای هر LYNK می‌ باشد.

توکن LYNK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,407,403 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.84M LYNK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LYNK در بازه‌ ای بین $ 0.00239146 (حداقل) و $ 0.00242106 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.069168 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LYNK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -6.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.94K رسیده است.

اطلاعات بازار LYNK (LYNK)

ارزش بازار $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M حجم (24 ساعته) $ 3.94K$ 3.94K $ 3.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M سرمایه در گردش 999.84M 999.84M 999.84M عرضه کل 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799 999,835,072.1182799

ارزش بازار فعلی LYNK برابر است با $ 2.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.94K. عرضه در گردش LYNK برابر است با 999.84M، و عرضه کل آن 999835072.1182799 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.41M است.