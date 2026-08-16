قیمت امروز Luminous

قیمت لحظه‌ ای Luminous (LUM) در حال حاضر برابر با $ 0.17136 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUM به USD برابر با $ 0.17136 برای هر LUM می‌ باشد.

توکن Luminous در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 171,359 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M LUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUM در بازه‌ ای بین $ 0.171437 (حداقل) و $ 0.17734 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 80.38 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.162543 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -24.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 245.90 رسیده است.

اطلاعات بازار Luminous (LUM)

ارزش بازار $ 171.36K$ 171.36K $ 171.36K حجم (24 ساعته) $ 245.90$ 245.90 $ 245.90 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 171.36K$ 171.36K $ 171.36K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Luminous برابر است با $ 171.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 245.90. عرضه در گردش LUM برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 171.36K است.