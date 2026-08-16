قیمت امروز Luce

قیمت لحظه‌ ای Luce (LUCE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUCE به USD برابر با $ 0 برای هر LUCE می‌ باشد.

توکن Luce در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,627 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.86M LUCE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUCE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.319095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUCE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Luce (LUCE)

ارزش بازار $ 288.63K$ 288.63K $ 288.63K حجم (24 ساعته) $ 26.01K$ 26.01K $ 26.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 288.63K$ 288.63K $ 288.63K سرمایه در گردش 999.86M 999.86M 999.86M عرضه کل 999,855,797.420308 999,855,797.420308 999,855,797.420308

ارزش بازار فعلی Luce برابر است با $ 288.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26.01K. عرضه در گردش LUCE برابر است با 999.86M، و عرضه کل آن 999855797.420308 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 288.63K است.