قیمت امروز Lit Protocol

قیمت لحظه‌ ای Lit Protocol (LITKEY) در حال حاضر برابر با $ 0.0042165 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.36% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LITKEY به USD برابر با $ 0.0042165 برای هر LITKEY می‌ باشد.

توکن Lit Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 927,637 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 220.00M LITKEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LITKEY در بازه‌ ای بین $ 0.00411913 (حداقل) و $ 0.00425019 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.213858 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00387589 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LITKEY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.84K رسیده است.

اطلاعات بازار Lit Protocol (LITKEY)

ارزش بازار $ 927.64K$ 927.64K $ 927.64K حجم (24 ساعته) $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M سرمایه در گردش 220.00M 220.00M 220.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lit Protocol برابر است با $ 927.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.84K. عرضه در گردش LITKEY برابر است با 220.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.22M است.