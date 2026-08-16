قیمت امروز LIQUIDIOT

قیمت لحظه‌ ای LIQUIDIOT (IQUID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IQUID به USD برابر با $ 0 برای هر IQUID می‌ باشد.

توکن LIQUIDIOT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,742 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M IQUID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IQUID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IQUID طی یک ساعت گذشته به میزان +0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -4.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LIQUIDIOT (IQUID)

ارزش بازار $ 34.74K$ 34.74K $ 34.74K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.74K$ 34.74K $ 34.74K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,923,450.57375 999,923,450.57375 999,923,450.57375

ارزش بازار فعلی LIQUIDIOT برابر است با $ 34.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IQUID برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999923450.57375 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.74K است.