قیمت امروز LIL Bits

قیمت لحظه‌ ای LIL Bits (LIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIL به USD برابر با $ 0 برای هر LIL می‌ باشد.

توکن LIL Bits در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 360,076 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.92M LIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133564 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -30.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 463.70 رسیده است.

اطلاعات بازار LIL Bits (LIL)

ارزش بازار $ 360.08K$ 360.08K $ 360.08K حجم (24 ساعته) $ 463.70$ 463.70 $ 463.70 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 360.08K$ 360.08K $ 360.08K سرمایه در گردش 999.92M 999.92M 999.92M عرضه کل 999,917,852.210957 999,917,852.210957 999,917,852.210957

ارزش بازار فعلی LIL Bits برابر است با $ 360.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 463.70. عرضه در گردش LIL برابر است با 999.92M، و عرضه کل آن 999917852.210957 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 360.08K است.