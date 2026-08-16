قیمت امروز Levana

قیمت لحظه‌ ای Levana (LVN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LVN به USD برابر با $ 0 برای هر LVN می‌ باشد.

توکن Levana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 386,011 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 803.02M LVN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LVN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.894668 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LVN طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 25.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Levana (LVN)

ارزش بازار $ 386.01K$ 386.01K $ 386.01K حجم (24 ساعته) $ 25.22$ 25.22 $ 25.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 480.70K$ 480.70K $ 480.70K سرمایه در گردش 803.02M 803.02M 803.02M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Levana برابر است با $ 386.01K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.22. عرضه در گردش LVN برابر است با 803.02M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 480.70K است.