قیمت امروز LayerX

قیمت لحظه‌ ای LayerX (LX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LX به USD برابر با $ 0 برای هر LX می‌ باشد.

توکن LayerX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 797,954 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B LX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04623739 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LX طی یک ساعت گذشته به میزان -2.10% و در هفت روز اخیر به میزان +13.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار LayerX (LX)

ارزش بازار $ 797.95K$ 797.95K $ 797.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 797.95K$ 797.95K $ 797.95K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی LayerX برابر است با $ 797.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LX برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 797.95K است.