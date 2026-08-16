قیمت امروز Kyros

قیمت لحظه‌ ای Kyros (KYROS) در حال حاضر برابر با $ 0.01255298 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KYROS به USD برابر با $ 0.01255298 برای هر KYROS می‌ باشد.

توکن Kyros در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 289,106 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 23.03M KYROS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KYROS در بازه‌ ای بین $ 0.01250632 (حداقل) و $ 0.01267894 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.158595 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00927596 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KYROS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -5.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 149.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Kyros (KYROS)

ارزش بازار $ 289.11K$ 289.11K $ 289.11K حجم (24 ساعته) $ 149.54$ 149.54 $ 149.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 572.18K$ 572.18K $ 572.18K سرمایه در گردش 23.03M 23.03M 23.03M عرضه کل 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297 45,578,880.03552297

ارزش بازار فعلی Kyros برابر است با $ 289.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 149.54. عرضه در گردش KYROS برابر است با 23.03M، و عرضه کل آن 45578880.03552297 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 572.18K است.