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برترین توکن‌ های بازخرید بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازخرید را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
+0.21%
+1.23%
-2.46%
$ 3.38B
$ 0.09
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.64
-0.03%
+0.00%
-1.50%
$ 864.04M
$ 21.32K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,343
-0.08%
+0.00%
-2.73%
$ 649.41M
$ 267.18K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.479
+0.06%
+6.85%
+25.12%
$ 422.02M
$ 8.14M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.313
0.00%
+1.23%
-3.38%
$ 224.70M
$ 115.66K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1701
+0.06%
-0.70%
-2.02%
$ 134.48M
$ 486.12K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.25
+0.01%
+0.00%
-1.31%
$ 86.65M
$ 2.63K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,936
+0.16%
+0.01%
-2.74%
$ 61.96M
$ 71.86
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,324.02
0.00%
--
-1.42%
$ 58.46M
$ 542.84
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.006032
+0.25%
+2.65%
-0.41%
$ 38.63M
$ 9.83M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.16
0.00%
+2.91%
+1.89%
$ 35.24M
$ 24.27K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,059.8
-0.05%
-0.00%
-1.63%
$ 32.34M
$ 32.02K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06074
-0.15%
+0.86%
+1.03%
$ 27.73M
$ 926.12K
15
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002729
-0.22%
+0.91%
-9.99%
$ 23.59M
$ 21.22M
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,021.03
0.00%
--
-1.12%
$ 23.30M
$ 60.87
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.0115
-0.43%
-6.42%
-25.45%
$ 13.39M
$ 26.85M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 1,995.4
0.00%
--
-1.59%
$ 12.73M
$ 7.84
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03323
-0.06%
+0.51%
-7.49%
$ 9.55M
$ 1.60M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 97.99
-0.03%
+0.01%
-0.87%
$ 7.78M
$ 94.67
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.95
-0.01%
+0.00%
-1.61%
$ 7.49M
$ 0.27
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 88.09
-0.07%
+0.01%
-0.96%
$ 6.89M
$ 5.90K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0125
+0.81%
+0.81%
-3.85%
$ 6.05M
$ 4.61M
24
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006231
-0.35%
+1.62%
-4.10%
$ 3.07M
$ 91.68M
25
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00081631
+0.29%
-0.05%
-5.18%
$ 3.02M
$ 748.83K
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 98.1
-0.04%
+0.01%
-0.57%
$ 2.80M
$ 881.22
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.4
-0.03%
+0.01%
-2.65%
$ 1.14M
$ 69.73
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00234814
-1.09%
+0.02%
-16.88%
$ 747.60K
$ 164.49K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.00050957
-0.01%
+0.05%
-9.40%
$ 494.94K
$ 61.66K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00063585
0.00%
+0.02%
-4.57%
$ 451.29K
$ 917.25
31
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00458678
0.00%
+0.10%
+17.13%
$ 415.37K
$ 1.04K
32
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-0.48%
$ 333.46K
$ 63.63
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01259657
-0.03%
+0.01%
-4.55%
$ 290.09K
$ 150.06
34
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02715836
0.00%
--
-2.51%
$ 158.28K
$ 22.00
35
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00014913
0.00%
-0.45%
-27.55%
$ 90.82K
$ 100.86
36
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
-1.24%
$ 71.61K
$ 1.17
37
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016595
0.00%
--
-0.68%
$ 55.76K
$ 20.32
38
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00027565
0.00%
0.00%
-61.20%
$ 55.68K
$ 36.89
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 4.077E-5
0.00%
-3.30%
-3.25%
$ 48.92K
--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002417
+0.13%
-0.08%
-2.75%
--
$ 23.38M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002149
+0.05%
+0.66%
+8.37%
--
$ 29.05M

سوالات متداول

توکن‌ های بازخرید چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازخرید به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 41 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $6.19B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازخرید چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازخرید که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ETHFI با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازخرید در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 41 توکن از دسته بازخرید را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازخرید می‌توان به WEETH, RSETH, LBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازخرید چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازخرید در حال حاضر حدود $6.19B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازخرید، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.